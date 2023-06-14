林姓詐騙車手頭涉嫌私吞500萬詐騙集團贓款躲到桃園市大園1旅館，8日被詐騙集團逮到押回高雄痛毆。詐騙集團成員欲轉移地點再凌虐林男時，發現林男已經死亡，將其棄屍在山區。檢、警已經逮住4人，其中2人涉嫌動手打人已經聲押，其他共犯還在查緝中。

據了解，林姓少年是詐騙集團車手頭，負責收受被害民眾的現金，日前他疑似私吞500萬後躲到大園1旅館，但仍被詐騙集團掌握地點，8日詐騙集團成員從高雄北上，逮住他與2名另外友人。其中1人在加油站趁隙逃逸，並報警處理。

警方獲報後成立專案小組追查，被逮的另1名友人因與黑吃黑無關，已經被詐騙集團釋放。不過詐騙集團發現500萬已經被林男分給其他親友，根本拿不回來，因此在鳥松1間鐵工廠痛毆林男，後來要轉移到大寮另1間工廠要凌虐林男時，發現林男已經死亡，便將其棄屍在山區。

專案小組日前已經逮到2人，但嫌犯稱自己僅有負責綁人，並不知道後續林男被打死，檢方訊後諭知交保。另外2人則涉嫌打死林男，檢方依涉嫌過失致死罪嫌重大聲押。

參與棄屍的其中一名謝姓男子，因良心受不了譴責，主動向警方投案，檢警調查認為整起案件涉案人數恐超過10人以上，且未全數落網，全案目前仍在偵辦當中，相關案情仍待進一步釐清。桃園地檢署表示，案件積極偵辦中，有關案情部分因偵查不公開不便透露。