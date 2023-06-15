董事長曾錙翎表示，新版的歐盟體外診斷器材法規(IVDR)於去年全面實施，在技術文件內容要求、臨床試驗、上市後監督，以及品質系統等都有相當嚴格的規範，對於要進入歐盟市場的IVD廠商來說，取證難度將大幅提升。目前DNlite-IVD103用於糖尿病腎病變的上市證有效期雖可達2025年，但為擴大適應症用於腎移植監控，已提前向BSI(具有資格的公告機構)提出新制IVDR的上市許可申請，有機會於今年底或明年初取證。

曾錙翎進一步表示，DNlite-IVD103迄今完成多次的跨國與跨種族臨床驗證，證實是一個具早期預防和監控腎功能快速惡化的創新檢測試劑，不僅可全面監控糖尿病患的腎病管理，預防腎病變的快速惡化，也可用於末期腎病的腎臟替代療法(KRT)，如腎臟移植等，監控腎功能失效的預測。

在現行的腎臟替代療法，腎臟移植比例雖僅三成，但有一半腎移植患者的腎功能在十年後會再度衰竭，面臨死亡威脅，因此必需更頻繁的監控，可能1個月就要監測腎功能1次，此一需求相當明確，若以美國每年新增約3萬名的腎移植病患，累積全美約有超過30萬腎移植患者推估，一年的預後監控檢測需求高達360萬人次。

曾錙翎表示，末期腎病照顧已成為世界各國政府沉重的醫療負擔，而歐美國家的器官捐贈風氣較盛，腎臟移植的需求市場逐步受到重視，DNlite-IVD103應用在腎移植病人的長期預後監控，為公司帶來新的商業機會，未來將以非侵入式檢測產品結盟相關腎照護公司，並搭配當地的保險給付，共同搶攻長期腎病管理與照護商機。