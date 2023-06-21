端午節將至，各式各樣口味的粽子紛紛出籠，讓人食指大動。不過，也有許多人擔心食用粽子後，容易會脹氣、發胖或血糖高而卻步。對此，營養師高敏敏點名腸胃消化不良、高血脂、高血糖及腎臟疾病等4族群，只要換個方式就能吃得健康無負擔。

營養師高敏敏在臉書粉專發文，針對4種健康問題的人，說明該如何吃粽子才能更健康。首先是腸胃消化不良者，高敏敏建議，要控制份量並細嚼慢嚥，且注意一次不要吃過多糯米。飯後則可搭配一些鳳梨、奇異果及木瓜等來幫助消化。

其次是高血脂患者，高敏敏指出，要避免肥肉、花生粉及蛋黃等高油脂、高熱量配料，建議改吃全穀粽增加纖維攝取。

再來是高血糖患者，高敏敏表示，衛福部建議每日飲食中，添加糖攝取量不宜超過總熱量的10％，若能控制在5％以下更佳。如果以每日攝取2000大卡的成年人計算，每日添加糖攝取應低於25～50公克，而一顆豆沙粽已超過一半。因此她建議，有高血糖者應避開甜粽子，可以吃全穀粽搭配蔬菜，穩定飯後血糖。

最後是腎臟疾病患者，高敏敏說明，應少沾醬，也要避免含磷較高的全穀粽。建議選擇白糯米粽較佳，另外蔬菜應先汆燙過再享用。

除了上述4種人在吃粽子時要留意外，高敏敏補充，一般人若怕胖可遵循4個原則，即替換正餐澱粉、搭配蔬菜一起吃、甜粽要克制及沾醬另外倒小碟子。