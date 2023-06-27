隨著「#MeToo」風波持續延燒，舉凡許傑輝、黃子佼、炎亞綸、陳建州等明星藝人皆被捲入。其中，黃子佼在社群上認了有「伸狼爪」的同時，也毀滅式爆料其他人不為人知的一面，並因其敘述：「姓『賈』的追我」而使女星賈靜雯也被拖下水。對此，她除了第一時間表態外，時隔多日，她也悄悄更新近況。

黃子佼日前遭捲「#MeToo」風波後，在社群上認了有「伸狼爪」的舉動，但也爆出：「姓賈的是妳追我耶，後來又不理。」對此，賈靜雯當時回應：「我們不是當事人，希望受到創傷的人都能得到更多的愛和希望。」不過事後便未再發聲。

另外，賈靜雯近期在大陸參與綜藝節目的錄製，並且出席上海電影節，而相關畫面也在微博上瘋傳，其中可見到她穿著華麗露肩禮服亮相，更被網友捕捉到她與大陸男星吳京談笑風生的畫面，看似並未因「#MeToo」風波而影響她的心情。

而賈靜雯事後也多次更新社群，除了曬出參加電影節的同款造型外，也宣傳近期錄製的節目《乘風2023》(乘風破浪的姐姐第四季)，並於相關貼文中寫下：「和姐姐在一起的日子充實又快樂著。」看似在吐露心聲。此外，她也一併曬出多張美照，吸引大量網友留言寫下：「老大，你真的每一次都給我們驚喜」、「姐姐好美，真的辛苦了」、「期待一個VLOG。」