世豐2022年全年合併營收達新台幣25.91億元，集團持續與DIY居家裝修、建築工業等應用領域客戶保持良好合作關係，同時不斷深化整體產品訂單組合、產能自動化等策略，加上，台幣匯率貶值、原物料價格波動趨緩等貢獻，挹注2022年稅後淨利3.70億元、每股稅後盈餘(EPS)達6.95元，分別逆勢年增34.17%、28.23%，並改寫歷年新高之優異表現。

世豐指出，2022年美洲、歐洲地區營收比重分別為56.39%、14.39%，受惠集團積極拓展全球業務接單能力、拓展歐洲地區螺絲銷售產品線，帶動2022年全年歐洲地區銷售表現大幅年增45.46%，同時世豐仍持續與客戶保持良好密切溝通，掌握客戶訂單生產與出貨排程，並不斷提升產能自動化生產比例、數位智能化管理效益，加上匯率貶值、原物料價格波動趨緩等貢獻，挹注2022年全年整體毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別達22.84%、15.23%、14.29%表現。

世豐進一步表示，考量公司資本公積充沛且財務體質健全，經董事會報告2022年合計配發每股5.5元現金股利，股利配發率達79.14%，以6月14日周三收盤價58.6元計算，現金殖利率達9.39%，以及2022年股東權益報酬率(ROE)、資產報酬率(ROA)分別達22.59%、12.74%，皆較前一年度大幅提升。

展望2023年下半年，世豐持審慎保守看法。世豐仍持續留意歐、美地區DIY居家修繕、建築工業等終端市場需求變化，雖觀察目前歐、美洲客戶下單趨向審慎保守，惟世豐透過新產品、新領域業務策略，加大推廣利基型複合板螺絲、水泥板螺絲等多款新品於歐、美地區業務接單表現，此外，世豐旗下越南新廠具有出口至歐洲零關稅優勢，隨著越南廠第一期有望於今年第四季步入試量產階段，皆有助於提升集團競爭力，並創造未來整體營運正面之成長動能。