展望下半年，世豐透過新產品、新領域業務策略，加大推廣利基型複合板螺絲、水泥板螺絲等多款新品，希望能提升歐、美地區業務接單表現。
此外，世豐旗下越南新廠具有出口至歐洲零關稅優勢，隨著越南廠第一期有望於今年第四季步入試量產階段，皆有助於提升集團競爭力，並創造未來整體營運正面的成長動能。
螺絲大廠世豐（2065）15日上午9時，舉辦2023年股東常會，由董事長杜泰源主持，全體股東出席率達67.23％支持，並決議合計配發每股5.5元現金股利，股利配發率達79.14％，且以6月14日收盤價58.6元計算，現金殖利率達9.39％。
展望下半年，世豐透過新產品、新領域業務策略，加大推廣利基型複合板螺絲、水泥板螺絲等多款新品，希望能提升歐、美地區業務接單表現。
此外，世豐旗下越南新廠具有出口至歐洲零關稅優勢，隨著越南廠第一期有望於今年第四季步入試量產階段，皆有助於提升集團競爭力，並創造未來整體營運正面的成長動能。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。