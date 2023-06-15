展望下半年，世豐透過新產品、新領域業務策略，加大推廣利基型複合板螺絲、水泥板螺絲等多款新品，希望能提升歐、美地區業務接單表現。

此外，世豐旗下越南新廠具有出口至歐洲零關稅優勢，隨著越南廠第一期有望於今年第四季步入試量產階段，皆有助於提升集團競爭力，並創造未來整體營運正面的成長動能。

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