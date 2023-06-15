螺絲大廠世豐（2065）15日上午9時，舉辦2023年股東常會，由董事長杜泰源主持，全體股東出席率達67.23％支持，並決議合計配發每股5.5元現金股利，股利配發率達79.14％，且以6月14日收盤價58.6元計算，現金殖利率達9.39％。