今天是615警察節，蔡英文總統表示，國人們很關心的詐騙議題，政府跨部會推動「打詐1.5」，立法院也剛修正通過「打詐五法」。打詐能夠落實、執行，不讓詐騙危害國人，也有賴於警察的努力。「我們的警察這麼辛苦，政府也會做他們最堅實的後盾」。

蔡英文透過臉書指出，警察同仁不但全年24小時堅守崗位，也總在第一線維護國人及社會的安全。在擔任總統這幾年，對於警察同仁的辛勞，她有許多的感觸，也有道不盡的感謝。

不只是過去3年多來，她說，警察協助國人朋友一起度過疫情最艱困的時候，在各大路口、馬路上，我們也都可以看到警察辛苦執勤的身影；冒著風險，從事掃黑、緝毒等治安工作，維護社會正義，更是許多警察的日常。

蔡英文指出，國人們很關心的詐騙議題，政府跨部會推動「打詐1.5」，立法院也剛修正通過「打詐五法」。從上游減少受害者，下游則掃除詐騙集團。打詐能夠落實、執行，不讓詐騙危害國人，也有賴於警察的努力。

她強調，我們的警察這麼辛苦，政府也會做他們最堅實的後盾。從今年7月1日開始，我們也將調高警察的勤務加給。「深深感謝全體警察同仁，在生活的每個角落，盡心盡力保護人民」。