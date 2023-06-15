保2無望！央行下調全年GDP預測至1.72％

全球景氣放緩，中央銀行今日公布最新經濟預測，認為下半年出口動能將漸回升，下半年經濟成長率將高於上半年，但全年經濟成長率（GDP）預測值為1.72％，低於3月預測值之2.21％，確定無法「保二」。物價方面，下半年通膨率續緩步回降，全年CPI及核心CPI年增率預測值分別為2.24％、2.38％。

央行表示，本年第1季，國內防疫措施及邊境管制放寬，民生經濟活動正常化，民間消費升溫；惟全球景氣遲緩，供應鏈持續去化庫存，致台灣出口減幅擴大，民間投資轉呈負成長，經濟成長率降為-2.87％。近月出口及民間投資續疲，惟民間消費擴增，預期第2季經濟成長回溫。勞動市場方面，整體失業率回降，就業人數續增。服務業因疫後消費人潮回流，本年以來名目總薪資成長較上(2022)年同期增溫；惟製造業受出口衰退影響，名目總薪資成長減緩，且減班休息人數增加。

物價方面，本年3月以來，隨蔬果等食物類價格漲幅趨緩，以及油料費走低，消費者物價指數(CPI)年增率持續上年下半年以來之緩降趨勢，至5月為2.02％；不含蔬果及能源之核心CPI年增率則為2.57％，回降速度較緩，主因國內疫後生活正常化，餐飲及旅宿服務供不應求致價格上揚。本年1至5月平均CPI年增率為2.44％，核心CPI年增率則為2.68％。

展望下半年，央行認為，預期原油等原物料價格較上年為低，國內相關進口物價回降，商品類價格續呈回軟；惟娛樂服務價格走高，加以食材與人力等成本上揚，推升外食價格，致服務類價格居高。預估下半年通膨率續緩步回降，全年CPI及核心CPI年增率預測值分別為2.24％、2.38％，低於上年之2.95％、2.61％。國際大宗商品與國內服務類價格走勢，以及天候因素，將可能影響下半年國內通膨發展。