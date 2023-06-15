美聯社報導，一艘載有數百名學員的中國大陸海軍訓練艦「戚繼光號」抵達菲律賓港口，這是該艦的國際友好訪問最後一站，顯然北京正在努力修補南海週邊地區的關係，尤其是菲律賓。

威繼光號抵達馬尼拉港口時，菲律賓軍方官員在岸上迎接，禮節已盡力周到，特別請了舞龍舞獅團在碼頭表演，並且動員了歡迎人群圍觀五星旗和菲律賓國旗。

大陸駐菲律賓大使也出席了儀式，但是並沒有出現聯合記者會，他和菲律賓官員也沒有對媒體發表任何評論。

威繼光號訪問菲律賓是有些特別的，因為菲律賓與美國正在重建軍事同盟關係，今年2月，菲律賓同意美軍可以使用4處軍事基地駐紮，同時，美國與菲律賓也將有更多的聯合軍事演習；顯然菲律賓並不打算「一邊倒」，仍然與中國大陸有一定程度的聯絡。

中国海军"戚继光"号训练舰抵达菲律宾！

事實上，今年2月中國大陸與菲律賓又發生一起南海海事衝突，一艘中國海警船以軍用級雷射，對準一艘菲律賓巡邏船，導致部分船員因眩光而不適，暫時失明。所以如果雙方為仍然為此事僵持，戚繼光號就不可能前來馬尼拉，想必雙方已有一定程度的協商，互有讓步。

戚繼光號是大陸最大型的訓練，這一次帶著478名海軍學員，其間拜訪越南、泰國與汶萊，總航行時間大約40天。現在已近尾聲，他們將在馬尼拉停留三天，然後北上返程。