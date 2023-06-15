年銷150萬個保鮮盒、100萬個水壺的樂扣樂扣，台灣總代理高佳林實業2023年又有新創舉！首創以「體驗為核心」的時尚現代風格店型，全力發展多元通路樣態，首度進駐大型購物中心-台中三井LaLaport，這也是樂扣樂扣目前全台最大直營門市。樂扣樂扣LaLaport台中店與全球同步，從居家料理至生活風格多達13款限定且限量獨賣商品，提供一站購足，帶給消費者更美好完整的生活體驗。

樂扣樂扣三井LaLaport台中門市為歡慶開幕，即日起至6月底，推出全館滿1,000元現折200元、滿2,000元現折400元，以此類推，還有當月主打星、寵粉獨享共三大超值活動吸客！

樂扣樂扣三井LaLaport台中門市強化情境式佈置及沉浸式體驗理念，以高規格精品店裝，結合高品質時尚色調及新元素設計，形塑簡約品味的居家風格，打造舒適放鬆購物環境。從首家台北街邊南京店、OUTLET門市，樂扣樂扣三井LaLaport台中門市店風及商品陳列擺設大不相同；店裝風格展現時尚流行，大量採用暖色原木及冷灰色系，捨棄繁複的綴飾，搭配鐵件裝飾元素，塑造現代極簡風格。

此外，規劃料理實演廚房中島，更為貼近生活情境感，消費動線也深具巧思，提供更順暢生活情境購物軌跡，加深購物體驗及感受，營造自然溫暖氛圍，讓購物像回家般的輕鬆愉悅，實踐優雅且從容的生活法則！

韓國樂扣樂扣公司於1978年由金俊一創立，高佳林實業創辦人兼董事長陳銘芳將品牌引進台灣市場後，目前在全台已佈建了8,000家零售通路，包括各大連鎖量販店、全聯福利社、小北百貨等品牌通路，除了保鮮盒品項年銷150萬個、穩坐台灣市占第一的霸主地位外，年銷百萬個的水壺類亦晉升為領導品牌；而保溫瓶、鍋具及廚房用品等後起之秀，後市看俏。

樂扣樂扣全台共有10家直營店，目前以中區為店鋪重心，接下來將以北區及南區為展店地域重點，且結合都市區域開發規劃、重要大型建設及族群消費習性等因素考量，將以購物中心為主要方向拓點；此外，為強化店質並提升品牌印象及深耕會員服務，預計將有3間門市會重新改裝，並於南區開始展開街邊店擴展計畫。

高佳林實業創辦人兼董事長陳銘芳表示，樂扣樂扣進駐三井集團LaLaport台中店，期望能為品牌帶來20％的成長佳績外，公司也將三井集團視為重點合作的通路展店夥伴，未來積極策略性配合，共同攜手前進共創榮景。