▲搜救隊員於晚間6時17分接觸受困民眾，幸好狀況都無需送醫。（新北市消防局提供／徐佑昇新北傳真）

▲搜救隊員準備攀爬用的相關設備。（新北市消防局提供／徐佑昇新北傳真）

▲設備架設好後，搜救隊員引導民眾，順利安全攀爬下山。（新北市消防局提供／徐佑昇新北傳真）

位處於新北市瑞芳的「劍龍稜」為該地的「黃金五稜」，山勢險峻但景色優美，是山友經常挑戰的熱點之一。新北市消防局15日下午3時獲報，疑有3名登山客攀爬劍龍稜時於回程迷路，且有1名80歲高齡的男性體力不支，當下前往救援，還好趕至現場時登山客均無大礙，無需送醫，帶領其回到登山口後，也結束一場登山驚魂。

登山客挑戰劍龍稜迷路 80歲男性體力不支及時救援

新北市消防局表示，本次案件為3名男性於15日上午10時至劍龍稜爬山，從瑞芳十三層遺址上山後，經過劍龍嶺555，原先預計往381峰準備下山，但因山區下起小雨，山路濕滑，且其中1名男性年約80體力不支，下山有困難準備往回走381峰迷路受困，因此報案請消防人員協助。

消防局在接獲通報後，即刻出動瑞芳中隊、瑞芳及九份分隊，計4車12人，搜救人員分別由復興山及哈巴狗岩上山前往救援。並於晚間6時許接觸受困民眾，幸好民眾並沒有迫切送醫的需求。而因現場出現濃霧，下山速度較慢，最終於晚間7時45分順利將民眾帶回至登山口，結束一場驚魂。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示，登山活動充滿不確定風險，民眾從事登山行程應先評估自我能力及身心狀況是否足以勝任，若身體不適千萬不可勉強上山，並且應該結伴同行，預先查詢山區氣候，備齊相關通訊裝備、物資、保暖衣物等；行經危險路段或天候不佳時務必審慎評估，以保障自身安全，避免憾事發生。