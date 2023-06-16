有醫療事業背景的宜蘭縣陳姓婦人，在住家接到詐騙集團電話，對方以「假檢警」老哏，詐騙陳婦1418萬元存款，警方組成專案小組追查，掌握詐團在桃園市的落角處，逮捕李姓男子等4人，查扣16萬餘元的贓款等物，全案依詐欺等罪嫌送辦。

警方今天（16日）表示，陳婦在今年2月接到詐團電話，指陳婦身分遭冒用且涉及洗錢等經濟犯罪，必須將帳戶內資金匯到指定帳戶監管，陳婦按照詐團指示將帳號、密碼提供給對方，詐團再操作網銀將錢轉到4個人頭帳戶中。

陳婦驚覺受騙後報警，警方組成專案小組偵辦，發現詐團在冬山鄉的據點中，將詐得的贓款轉成虛擬幣後匯到國外帳戶，但詐團不久將據點更換至桃園市一棟大樓內。

警方日前在詐團成員取外送時控制嫌犯，取得大樓門卡後一舉攻入，逮捕李姓男子等4人，而詐團在冬山鄉的據點則查扣土製長槍1把、非制式槍枝3支、50顆子彈，以及16萬餘元贓款，李男等4人依違反組織犯罪條例、詐欺、槍砲等罪嫌送辦。

警方說，16萬餘元贓款可能是陳婦與其他被害者損失的金額，因為詐團的4個人頭帳戶有30幾筆金流，流通金額達2億餘元，查扣的16萬餘贓款是來不及轉換成虛擬幣。

由於查扣土製長槍等物，警方懷疑詐團背後有幫派操控。警方說，一般假檢警的詐騙手法，只能找到人頭帳戶或車手，但這起案件有查出國外帳戶等流向，已鎖定境外主嫌偵辦中。