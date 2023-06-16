面對2022年的經濟下行，裕融謹慎面對挑戰，2022年合併營收365.57億元，年增14.4%，合併稅後純益61.28億元，年增14.3%，營收、獲利雙雙創下歷史新高，更是連續三年達到兩位數成長，至於每股盈餘也達12.06元，維持高獲利能力。

綜觀2023年經濟前景，仍持續受到烏俄戰爭、高通膨、升息態勢未歇等影響，整體環境仍具挑戰。依國內外主要機構之預測，2023年全球經濟成長率將顯著放緩，國際貨幣基金(IMF)預測2023年全球經濟成長率為2.9%，經濟合作暨發展組織(OECD)預估值為2.2%，皆低於2022年成長幅度。大陸則隨著防疫政策調整，估計總體經濟將在第二季起逐漸復甦，全年經濟成長率預估5~6%。雖然全球經濟前景不確定性高，但隨著大陸穩健復甦、台灣擴大內需、消費力上升等潛在動能，2023年經濟下行風險應能緩解。

董事長嚴陳莉蓮致詞中表示，雖然今年仍面臨升息與通膨壓力，但經營團隊將持續鞏固資產品質，以穩健的腳步前進；積極培育人才及推動數位轉型計畫，維繫中長期的成長動能。此外，裕融也將加快綠電能源的事業布局，並保持海內外各項轉投資事業的運作彈性與效率，創造新的獲利機會。

裕融在中長期的發展策略上，將持續專注融資本業，透過資源整合，致力擴展業務規模與業務多元性，並以維持良好流動性為首要任務；穩定發展金融水平相關業務，強化服務質量與企業競爭力，奠定永續成長的堅實基礎。此外，也將持續發展數位金融，搭配培育優秀人才，強韌經營體質及核心競爭力。在人才發展、數位轉型、穩固經營體質等策略同步推動下，我們有信心可大幅推升經營績效與公司治理品質。