美國最新發布的數據緩解經濟可能陷入衰退的擔憂，同時也使聯準會可能停止升息的預期升溫，隔夜美股主要指數全面勁揚，標普500指數和那斯達克指數再創14個月新高。受此提振，周五香港恆生指數盤中漲0.75%，為19977.19點。國企股(H股)漲0.6%，報6811.35點。