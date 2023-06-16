恆生科技股指數暫漲0.24%，新能源車類股持續走強，蔚來漲6.28%，在科技股中表現最佳，其次為金山軟件漲5.35%。小鵬汽車漲逾3%。
舜宇光學跌3%，在藍籌股和科技股中表現最差。
受金價上漲激勵，紫金稍早前漲3%，在藍籌股中表現最佳。
基建股跑出，中交建、中鐵建、中鐵、中冶、中能建全面走高，受惠於中國5月批准14個固定資產投資項目，總投資金額高達2888億元人民幣，主要集中在能源、交通等產業。
美國最新發布的數據緩解經濟可能陷入衰退的擔憂，同時也使聯準會可能停止升息的預期升溫，隔夜美股主要指數全面勁揚，標普500指數和那斯達克指數再創14個月新高。受此提振，周五香港恆生指數盤中漲0.75%，為19977.19點。國企股(H股)漲0.6%，報6811.35點。
恆生科技股指數暫漲0.24%，新能源車類股持續走強，蔚來漲6.28%，在科技股中表現最佳，其次為金山軟件漲5.35%。小鵬汽車漲逾3%。
舜宇光學跌3%，在藍籌股和科技股中表現最差。
受金價上漲激勵，紫金稍早前漲3%，在藍籌股中表現最佳。
基建股跑出，中交建、中鐵建、中鐵、中冶、中能建全面走高，受惠於中國5月批准14個固定資產投資項目，總投資金額高達2888億元人民幣，主要集中在能源、交通等產業。
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