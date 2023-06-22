南投縣日月潭、清境農場、合歡山等地是民眾假日出遊的熱門景點，不過22日為端午節連假首日，雖中午過後陸續湧入人、車潮但交通狀況順暢，預期後續3天會有更多遊客前往。另，2023崇越盃武嶺自行車賽將於24日舉辦，警方將動員40名警力協助疏導，維護交通秩序。

警方表示，連假首日清境農場、合歡山周遭停車場全滿，但交通狀況順暢、良好，未出現塞車情形。（仁愛警分局提供／潘虹恩南投傳真）

日月潭國家風景區管理處指出，端午連假首日，日月潭風景區自上午開始陸續有遊客前往，整日約湧入9500名遊客，不過觀光人潮算是普通，周遭交通也順暢，預計後3天連假會有較多遊客湧入。

端午連假期間，日月潭周遭環潭公路部分路段實施交通管制。（圖擷自粉絲專頁「日月潭國家風景區管理處」）

另外，台21線60K＋500至64K＋300（九龍路口至水社壩）間二線道之路段22日至25日上午9時至下午6時禁止路邊停車；魚池鄉水社地區名勝街與伊達邵地區義勇街、水沙連街、日月街、德化街、瑪蓋旦街等22日至25日上午9時至下午6時禁止車輛進入地區，提醒遊客注意。

清境農場副場長王仁助則表示，端午連假清境農場平均氣溫在26度左右，今日觀光人潮於中午過後湧入，約有5800名遊客進入農場，周邊路況在警察指揮下，交通順暢；觀山牧區每日10時45分與15時45分各有1場來自蒙古國馬術特技表演團隊，除配合警方分時分流交管外也可以避開車潮，而綿羊秀時間則如常。

仁愛警分局表示，連假首日湧入上山車潮，雖清境農場、合歡山周遭停車場全滿，但交通狀況順暢、良好，未出現塞車，不過24日將舉辦2023崇越盃武嶺自行車賽，預期當天會較壅塞，已協調主辦單位將終點站由武嶺調整至昆陽停車場；警方於連假期間將派出20名警力維護車潮交通順暢，24日則安排約40名警力因應。