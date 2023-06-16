彰銀新任6席董事為董事長凌忠嫄、總經理周朝崇、彰銀工會理事長黃國棟、李文雄、林秀燕、張建一，3席獨董吳雨學、李淑華、黃照貴均為新任，專業涵蓋法律、會計、資訊等不同領域，落實彰銀董事會成員多元化的政策目標。

彰銀受惠利差擴大、海內外存放款量能增加、財務投資獲利增加帶動，2022年合併淨收益341.38億元、年增達19.01％。稅前淨利130.5億元、年增達28.95％，稅後淨利109.71億元、年增達24.62％，每股盈餘1.04元，重返百億關卡、均創近3年高點。

彰銀表示，去年獲利顯著成長主要受惠利差擴大、海內外存放款量能增加、財務投資獲利增加等三因素帶動，在企金及海外放款帶動下，各業務均穩健成長。同時，逾放比降至0.2％的近3年低點，覆蓋率升至638.07％，股東權益報酬率（ROE）升至6.44％。

展望2023年，面對俄烏戰爭持續延燒、國際通膨壓力及全球經濟不確定因素等多變的經營環境，彰銀延續以客為本，永續誠信的策略主軸及4C永續目標，擬定5大經營方針，將隨時關注市場變化，適時調整營運策略以提升整體獲利。

彰銀先前法說時表示，目前營運成長仍穩健，預期上半年獲利表現將十分不錯。總經理周朝崇指出，第二季以提升獲利為首要任務，打造多元化收益3大支柱，同時以穩固體質為經營目標，將隨時關注市場變化、機動調整配置，使獲利維持穩定成長。