女星黃舒湄2021年以《天橋上的魔術師》入圍金鐘獎女配角，後來接演《茶金》、《人選之人－造浪者》等劇，演技深受肯定，近日#Me too風波延燒，她15日控訴被表演課老師霸凌、羞辱，今（22日）公布霸凌者為台北電影節主席易智言。

黃舒湄15日指控被表演課老師霸凌、言語羞辱和謾罵，導致她失眠、心跳超過100、暴瘦5公斤，得求助身心科，今（22日）她鼓起勇氣公布霸凌者是台北電影節主席易智言，表示去年12月5日在工作坊排練時，北影執行單位有聘請攝影師在現場架設機器「全程錄影」，且被霸凌的同學不只她一位。

因不想與對方的名字永遠牽扯在一起，黃舒湄不願曝光截圖，呼籲北影公開錄影檔並對外說明，若無行動，考量受害者眾，「本人不排除循司法途徑，提出聯合訴訟。」

現任台北電影節主席導演易智言電話未接、訊息未讀未回，詢問台北電影節總監李亞梅，能否公開工作坊排練影像以及黃舒湄報名首映會未有收到回覆，目前李亞梅正在了解情況，稍晚將會回覆媒體。