路透社報導，美國國務院2023年人口販運報告將俄羅斯列入人口販運「國家贊助者」名單中，且將俄羅斯列為世界上處理這個問題手法最糟糕的國家。華府和莫斯科之間的關係因為俄羅斯去年全面入侵烏克蘭一事，正處於破裂邊緣。

報告中，關於俄羅斯的部分包含了比去年更多對莫斯科拘留烏克蘭人的批評。報告也提到「強迫轉運數以千計烏克蘭孩童到俄羅斯」，這也是國際刑事法院（ICC）起訴包括俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）在內等官員的理由。

報告補充表示：「（俄羅斯）有販運烏克蘭公民和北韓工人的政府政策或模式。」

「也有消息指出，俄羅斯官員強迫、欺騙或脅迫外國成年公民投入俄羅斯對烏克蘭的侵略戰。」

不過，今年的報告也肯定俄羅斯協助安排俄羅斯孩童從敘利亞返國，這些孩童中部分可能是人口販運受害者，然而除此之外，報告對俄國的正面肯定比去年的版本少。

俄羅斯駐華府大使館並未立刻回應記者的置評請求。

這份報告將俄羅斯列為第3級，這個等級羅列人口販運問題最嚴重的國家；俄羅斯去年也被列為第3級。美國國務院另將阿爾及利亞、查德、吉布地和赤道幾內亞降至第3級。

報告指出，馬來西亞和越南雙雙從等級3升級，因為兩國雖然「沒有完全符合消除人口販運的最低標準」，卻也「為此做出最大努力」。