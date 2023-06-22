北中南三大生活圈通勤月票在7月1日上路，其他縣市、生活圈也將各自方案送審，但21日交通部審查時，宜蘭等縣市方案須修正再審，原定在審議後，7月間上路的宜蘭版通勤月票方案可能會延宕，對此宜蘭縣政府今天（22日）強調，會依據會議紀錄修正再送審，一定會為通勤縣民爭取應有的福利。

宜蘭縣所提報的通勤月票方案有雙北捷運、公車加上國道客運的2300元方案，以及國道客運1800元、縣內通勤750元月票方案，各方案都可讓通勤族節省一半以上的交通費。

其中1800、750元月票，宜蘭縣政府已先完成前置作業，只待審查通過，完成後續行政作業、與業者簽約等程序就能上路；雙北與國道客運的2300元方案，則因涉及雙北捷運、公車系統設定等問題，作業較為繁瑣，原定最快也是在年底前才能上路。

21日交通部審議時，台東、基隆方案過關，但桃竹竹苗、宜蘭、花蓮等方案須修正。

縣府交通處表示，21日審查時，是各縣市簡報完畢後，回答審查委員提出的問題，也是會後才得知宜蘭縣的通勤月票方案保留；縣府尚未看到會議紀錄，但其實審查過程中，委員並未針對月票訂定的金額提出質疑，但關心績效指標、使用人數等問題。

交通處指出，宜蘭縣搭乘國道客運的通勤族約有7000人，但通勤族搭乘國道客運後到雙北，再轉乘捷運或公車的人數，確實難以預估；縣府後續提報會再補強使用人數等資料，盡速依據會議紀錄修正或補充再提報，縣府盼月票補助政策能付諸實行，也希望交通部後續能盡速審議。