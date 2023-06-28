梅雨季結束，進入颱風季，但近期遲遲不見有颱風發展跡象，氣象專家賈新興表示，長期資料顯示，7月8日至21日都是晴朗炎熱，不利降雨的天氣型態，直到7月22日起南方水氣才增多，因此預估有利颱風生成環境從月21日前後開始。
何時會有颱風發展，賈新興今天在臉書分析，長期資料顯示，7月8日起至21日天氣穩定晴朗炎熱、不利降雨，22日起南方水氣增多。所以綜合研判，主要有利颱風生成的環境預估是在7月21日前後開始。
至於近日天氣，賈新興說，今天到周五（30日）東南部水氣漸增多，恆春半島及花東沿海有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨，竹苗、南投、嘉義及高屏山區有短時豪雨發生的機率。
賈新興說，周六至下周一（7月1至3日）午後全台各地有局部短暫陣雨或雷雨， 其中周六、日大台北局部地區有短時大雨。下周二至下周四（4至6日）清晨至中午前嘉義以南沿海有零星短暫雨，午後有局部短暫陣雨，下周五（7日）午後桃園以北及宜花有局部短暫陣雨。
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