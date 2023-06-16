中鋼16日股東會中，針對中鋼碳中和進度與未來碳費和碳稅對中鋼的衝擊，引起法人股東玉山銀行和小股東的高度關切。對此，中鋼董事長翁朝棟表示，未來碳費和碳稅的徵收，對中鋼的衝擊相當大，尤其如果將冶金煤也列入徵收項目，中鋼的毛利可能出現負數，勢必嚴重影響中鋼的競爭力，因此已反映給政府，目前環保署正審慎評估之中。

中鋼企業工會理事長陳春生16日罕見站上發言台表示，「氣候變遷因應法」年初在立法院三讀通過，環保署將可徵收碳費，預計8月會有關草案出爐，若通過對中鋼的衝擊肯定相當大，建議中鋼要有提前的因應辦法。

翁朝棟回答，今年5月1日勞工節，他與中鋼總經理王錫欽、執行副總黃建智、企業工會理事長陳春生與行政院、環保署針對碳費競爭力問題，進行討論。

翁朝棟表示，環保署一直認為有排碳就要繳碳費，但中鋼提出，用於發電的原料煤與煉鋼用的冶金煤在國際上認知不同，並廣泛蒐集歐、美、日、韓、中等先進鋼廠後得知，冶金煤幾乎都可豁免，只有沒有鋼廠的新加坡、智利、南非等三個國家沒有被豁免，為此，中鋼向環保署提出資料後，行政院、環保署、經濟部也正在審查討論中。

翁朝棟說，如果繳交碳費對中鋼衝擊相當大，要是可以排除冶金煤，中鋼還是有燒氣、天然氣等燃料要課徵碳費，預估若碳費每公噸訂在新台幣100元，中鋼一年要繳交2.9億元碳費，若訂在300元，需繳8.7億元，但如果把冶金煤也納入課徵項目，則中鋼毛利恐會出現負數，勢必影響中鋼競爭力，且將牽涉到與中鋼有鋼鐵業務往來的所有子公司、孫公司。因此，這項碳稅的徵收，不只影響中鋼而已，也將影響台灣鋼鐵業。

王錫欽補充，以世界鋼鐵協會資料估算，64家鋼廠中，中鋼目前的碳排量排名約排20幾名，算是「前段班」。中鋼在鋼材碳排放強度上，將先力求「先低碳再零碳」，並朝2050年達到碳中和目標邁進。