最近新北市發生幼稚園幼兒被餵食安眠藥，引起社會關注，台灣民意基金會針對「侯友宜處理新北幼兒餵藥案」做民意調查，結果發現1.9％非常滿意、19.3％還算滿意、31.3％不太滿意、25.4％一點也不滿意、12.4％ 沒意見，9.7％不知道。

換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，5成7基本上不滿意侯友宜處理新北市幼稚園幼兒餵藥案的表現，2成1滿意，不滿意者比滿意者多 36 個百分點。此外，值得注意的是，有2成5強烈不滿意， 卻只有 1.9％非常滿意。

民調報告指出，各政黨支持者對侯友宜處理新北幼兒餵藥案的表現，有不同程度的不滿，但沒有政黨對立的氣氛；這暗示新北幼兒餵藥案發展至今，已形成某個程度跨政黨的公憤。

民進黨支持者中，7成4不滿意侯友宜處理新北幼兒餵藥案的表現，1成3滿意；國民黨支持者中，4成滿意，3成9不滿意；民眾黨支持者中，6成1不滿意，2成2滿意；時力與基進支持者都是一面倒不滿意；中性選民多數不滿意，但有4成9不表態。

從年齡層看，報告分析，不分老少，對侯友宜處理新北幼兒餵藥案的整體表現，皆一面倒不滿意多於滿意。包括長期相對較挺侯友宜的45至64歲中壯族群；具體而言，45至54歲受訪者有5成7不滿意，2成6滿意；55至64歲，6成不滿意，2成1滿意。

從教育背景看，報告表示，不分教育程度高低，皆一面倒不滿意多於滿意；小學及以下教育程度者，1成1滿意，5成7不滿意；國（初）中教育程度者，2成3滿意，6成2不滿意；高中（職）教育程度者，2成3滿意，5成4不滿意；專科教育程度者，2成1滿意，6成6不滿意；大學及以上教育程度者，2成2滿意，5成7不滿意。

進一步分析從6都16縣市的調查，報告指出，每一個行政區域都呈現過半數不滿意的狀況，包括新北市在內。新北市選民有5成5不滿意，2成9滿意。

從職業背景看，報告說，除軍公教人員及無業、待業者外，不論是自營商（企業主）、高階白領人員、基層白領人員、勞工、農民、學生、家庭主婦或退休人員，皆呈現過半數不滿意的現象。

至於，此案為何在1個月間變成一個「帶有強烈情緒附著的社會爭議」，民調報告認為，這個議題性質上也是一個「價值共識議題」（Valence Issue），社會希望見到有關當局迅速採取具體有效行政作為，釐清真相，解決問題。這件事恰好發生在侯友宜身上，自然引起社會強烈關注，對總統選情已造成衝擊；後續處理若不能給社會滿意的交代，總統選情將雪上加霜。