本次團員包含遠通電收推廣高速公路電子收費系統、利凌企業AI智慧影像系統提升交通管理及執法效率、成運汽車提供電動巴士因應新首都無碳排交通政策、研華(2395)智慧車隊管理系統提升礦業等運輸效能、泰喜預力關鍵零件可提升橋梁及大型建案耐震度與安全性、中興工程提供最符合當地需求之工程設計與顧問服務、環進企業智慧安防系統保障公共建設周邊安全防護、河見電機的泵浦產品可應用於全方位水資源處理、萬年清(6624)與工研院提供水處理、水回收技術與解決方案。

本團行程豐富緊湊，樂見未來交通建設能導入台灣技術，同時對於本團電動巴士之電池續航力感到驚艷。此外，印尼基礎建設的總承包商Waskita Karya公司，甫取得南蘇門答臘的高速公路案，洽談中特別關注本團橋梁結構及工程安全產品、水處理技術。另一重量級工程公司WIKA也前來洽詢工程安防系統與工程顧問服務。印尼物聯網協會會長Teguh Prasetya建議台灣企業運用資通訊技術，耕耘新首都所需的新興能源及綠色運輸領域。本洽談會共吸引37家印尼企業到場、合計87場洽談場次，預估潛在商機6600萬美元。