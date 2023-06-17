新北幼兒園餵藥案持續延燒，衛福部責成部立台北醫院專案處理相關檢驗，但只限新北市。而新北市府今宣布，即起全國6歲幼兒均可至新北市採檢相關檢驗，全額費用由新北市政府提供。不過衛福部次長王必勝則表示，目前還沒有達到要全面普篩的階段，這可能會引起恐慌，不過尊重新北市府的做法。對此國民黨台北市議員徐巧芯則直言，「我來幫忙翻譯，王必勝的意思就是『只要造成新北市民的恐慌就好了』。」

對於新北市免費提供全台幼兒檢驗的做法，王必勝直言，這樣好像等於是先設定全台都有問題，這會引起家長恐慌，「覺得全部普篩是不是代表全台幼兒園都有問題？」王必勝說，現在還在檢調辦理階段，來源都還不清楚，衛福部對這件事非常謹慎，不過還沒有到需要全面進行普篩。

不過徐巧芯表示，「我來幫忙翻譯，王必勝的意思就是『只要造成新北市民的恐慌就好了』。」徐巧芯說，這幾天無論是在直播中，或是參與政論節目得時候都有說，關於幼兒園巴比妥案，當然要好好查出真相，但綠營民代刻意製造恐慌，例如連「單位」是什麼都不知道，就說什麼「高達」多少多少；或者明知家長可能搞錯單位，還不做說明跟著一起轉發，這都是對教保人員的傷害。

徐巧芯強調，真的不需要為了政治與選舉，引發學校與家長的對立與猜疑，應該相信專業的醫事人員判讀，以科學來檢視事件。