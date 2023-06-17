美國國務卿布林肯即將在18日訪中，美國務院新聞稿指出，此行的重點在於討論維繫美中開放溝通管道的重要性，並將針對全球和地區性的議題，以及雙方所共同面臨的跨國挑戰，就合作可能性進行討論。立法院民眾黨團總召邱臣遠指出，美中兩強對抗仍未放棄溝通，呼籲政府在兩岸關係的應對上也應如此，該溝通就溝通。

邱臣遠說，事實上，今年2月布林肯就規畫訪中，後來因「間諜氣球事件」取消，美中持續進行壓力測試，不僅引發關注，各國也有所擔憂，雖然白宮顧問蘇利文表示，不期待布林肯此行能達成美中關係新的突破，但他認為布林肯訪中最終成行，代表美中兩國具有風險控管的共識，並欲透過溝通，降低美中競爭演變成公開衝突的風險。

邱臣遠指出，美中互動始終牽動台灣對外關係，如何避免台灣成為大國角力的犧牲品，以及如何在大國爭鋒相對下，謀求最大的生存空間，是台灣作為國際關係結構上小國，必須正視的嚴肅議題。

針對布林肯訪中，他說，外交部及國安單位應持續關注美中動態，後續對台灣可能造成的影響，皆須有所評估及應變。另外，鑒於美中對抗仍積極溝通，以降低誤判及發生衝突的風險，呼籲政府在兩岸關係的應對上也應如此，該溝通就溝通。

邱臣遠最後強調，「台灣自主、兩岸和平」是我對外關係理性且務實的方針，如何為台灣爭取最大的生存空間，創造應對國際政經變化的韌性，是政府必須積極努力的目標。