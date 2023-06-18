中國大陸在8日時，派出37架次各型軍機，侵入台灣防空識別區，並從巴士海峽到東部海域，而日本也在7日和8日公布一共有17架次共機，從宮古海峽進入太平洋，共軍企圖運用「鉗形戰術」南北包夾台灣意圖明顯。對此，前海軍艦長呂禮詩18日就表示，「其實有關對台鉗形封控，只是對台灣的區域拒止，事實上解放軍在下更大的一招棋，其實是所謂的反介入」，引發討論。

呂禮詩18日在政論節目《新聞大白話》中表示，「解放軍的兩艘航空母艦，遼寧艦和山東艦，遼寧艦在去年12月，他就在台灣東部海域、日本的南部海域做演訓，甚至在今年4月份也進行了聯合利劍的軍演」，呂禮詩更說，「其實有關對台鉗形封控，只是對台灣的區域拒止，事實上解放軍在下更大的一招棋，其實是所謂的反介入，中國大陸的航空母艦為什麼都在關島和日本南端這邊？因為日本南端這邊，他可以控制從日本南下的海上自衛隊，關島的話所反介入的就是美國的航空母艦」。

呂禮詩最後更說，「這個所謂的環台封控，我們在2017年就看到了，2017的時候是繞台軍演，到現在2023年已經過了6年，我們依然還只是會並行監控而已，解放軍來的兵力還會越來越多」。