日前美、中兩國相繼於南海進行軍事演習，甚至都雙雙出動航空母艦，而最近就傳出中國大陸的福建艦航母上的32面相控雷達，讓美軍的福特級航母望塵莫及。對此，前立委蔡正元18日就表示，「中國大陸在相控雷達上迎頭趕上，彎道超車，已經不輸給美國最先進的相控雷達」，引發討論。

蔡正元18日在中天節目《國際直球對決》中表示，「量子雷達跟相控雷達，相控雷達基本上大家比較熟悉，因為各個船上都有裝配，中國大陸在相控雷達上迎頭趕上，彎道超車，已經不輸給美國最先進的相控雷達」，蔡正元也提到，量子雷達目前大部分都是「聽到樓梯響，尚未看到人走下來」，美國曾經敲鑼打鼓說有量子雷達，現在很多的報導也說中國大陸在福建艦上會出現量子雷達。

蔡正元最後也強調，「但中國大陸官方沒有證實跟說明過，可能需要再繼續觀察，但不管如何中國大陸的造船工業要用四個字形容，就是讓人『目瞪口呆』，是很恰當的形容」。