小編今天（19）日精選5件不可不知的國內外財經大事。記憶體大廠去年下半年發動價格戰，經過激烈修正後，三星、美光、SK海力士紛紛宣布減產，業界普遍預期，未來跌價空間將逐漸收斂，DRAM報價可望率先落底，記憶體便宜價格恐不再，激勵記憶體族群股價先行發動一波強勁攻勢。

【1】價格落底 記憶體族群歡呼

市場人士分析，記憶體族群股價走勢轉強，主要理由是AI對運算能力與頻寬要求比傳統伺服器更高，所必須搭載的記憶體數量更多，GPU搭配HBM、CPU則搭配DDR，隨著輝達、超微AI伺服器新平台陸續上市，包括DDR5、第三代高頻寬記憶體（HBM3）需求都會跟進大幅成長。

【2】谷底翻身 雙D族群蓄勢待發

中國大陸618購物節即將登場，市場關注終端消費力道動能，面板、記憶體「雙D」族群庫存調整可望告一段落，報價具止穩向上空間，帶動多方買盤進駐，相關個股股價16日普遍走揚，醞釀上攻機會。

【3】Intel全新處理器 掀AI大戰

英特爾針對客戶端運算品牌進行重大更新，16日推出全新Intel Core及Intel Core Ultra處理器品牌，下半年將由Meteor Lake處理器一同推出。市場預估，英特爾15年來最重大的品牌更新，已經打響消費性市場CPU與GPU的AI大戰，新產品終端售價也會相對應調整，載板、散熱及組裝廠包括欣興、南電、健策及廣達、英業達等可望受惠。

【4】16檔投信連買 作帳行情俏

上下半年交替時節之際，月底、季底及半年報「三重作帳」行情已開始發動，加上多頭環境下，不論指數或股價表現「高有更高」。市場專家表示，此時的投資策略，可優先鎖定投信連買的作帳行情股，篩選瑞儀、日月光投控等16檔，有望接手台股6月底的行情主導權，扮演台股續攻的重要角色。

【5】雙優勢 13檔土洋法人齊按讚

美國聯準會（Fed）6月如預期暫停升息，外資熱錢持續湧進亞洲市場，而投信半年報作帳也進入最後衝刺期，法人分析，外資今年來回補力道強，投信上半年績效亦佳，長榮航（2618）、華航（2610）、廣達（2382）等多檔本月土洋同買、均線多頭排列之強勢股，挾籌碼、技術面雙優勢，衝刺動能可期。