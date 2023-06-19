國聯中區持續成為戰況最激烈的分區，紅人19日橫掃太空人，近期怒衝一波8連勝，幾乎要擠下分區龍頭釀酒人，不巧碰上釀酒人也在3連勝，紅人暫居分區老二，不過只剩0.5場勝差，後面的海盜隊也僅有2.5場勝差。

紅人總教練貝爾（David Bel）說：「今天的比賽並不完美，我們以許多精彩好球彌補先前的錯誤。無論情況如何，我們就是繼續保持自己的比賽方式。」一壘手史提爾（Spencer Steer）說：「我們總是想贏得更多吧，但連勝或連敗多少場都不是重點，反正就是每場比賽都要贏下來。」

此戰打得相當精采，雙方互有領先，紅人史提爾（Spencer Steer）第6局兩分彈追到5比5平手，第8局印迪亞（Jonathan India）轟出超前的陽春炮。9局下紅人救援投手吉波（Ian Gibaut）未能守住，四壞保送塔克（Kyle Tucker），後面被麥柯密克（Chas McCormick）安打攻下追平分。

10局上半，紅人弗里多（TJ Friedl）觸擊點在三壘方向，太空人三壘手布瑞格曼（Alex Bregman）撿球之後丟一壘暴傳！紅人二壘的起始跑者直接回來得分，這個要命的失誤葬送了太空人的比賽。紅人該局打下3分，投手無自責分，全部算在布瑞格曼頭上。10局下布瑞格曼安打奪回1分，終場紅人仍以9比7獲勝。