遭到囚禁的克里姆林宮批評人士納瓦尼（Alexei Navalny）今天預計就「極端主義」指控接受審判，一旦定罪，恐讓他再吃上數十年牢飯。

法新社報導，俄羅斯全面進犯烏克蘭已超過1年，莫斯科當局加大鎮壓力道，多數關鍵反對派人物不是遭到關押就是處於流亡狀態，現在又對反對派領袖納瓦尼提出新指控。

納瓦尼過去數度動員大規模反克里姆林宮抗議行動，他目前正就貪污指控在獄中服9年徒刑。支持者認為這是莫斯科當局對他從事政治工作的懲罰。

47歲的納瓦尼2020年疑似在西伯利亞遭到下毒，赴德國接受治療後於2021年返國，不過一踏入國門就遭到逮捕。納瓦尼認為克里姆林宮是他遭到毒害的幕後黑手。

納瓦尼在獄中體重大減，如今又面臨額外30年徒刑。

納瓦尼表示，檢方提交多達3828頁的起訴書，描述他在獄中犯下的種種罪行。

納瓦尼嘲諷道：「雖然從卷宗的篇幅可以清楚知道我是個狡猾的慣犯，但要查明我究竟被指控了什麼，是不可能的事。」

納瓦尼被控犯下資助極端主義活動、公開煽動極端主義活動，以及「復興納粹意識型態」等罪行。

納瓦尼的團隊表示，他在獄中遭到騷擾，還被認定有違規行為而被關在「懲戒牢房」。

納瓦尼說，獄方人員強迫他和一名生病、混身散發惡臭的受刑人關在同一個牢房裡，並讓他和其他囚犯聽蒲亭的演說內容，「被蒲亭折磨」。

納瓦尼還奚落他的獄卒，說他已經向獄方提出正式要求，要申請一把巴拉萊卡琴、一件和服，並要求獲准在獄中飼養一頭袋鼠和一隻金龜子。

納瓦尼6月初度過在獄中的第3個生日，稱他「心情真的很好」。

但他也說，「當然我希望不必在這個地獄般的地方醒來，而是能和家人共進早餐，讓孩子們親吻我的臉頰並拆禮物」。（譯者：李佩珊/核稿：戴雅真）1120619