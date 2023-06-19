亞特蘭大勇士19日宣布將內野手考伯森（Charlie Culberson）指定轉讓DFA，這個決定似乎有些殘忍，這日正逢美國父親節（6月的第三個星期日），勇士安排考伯森的父親查爾斯來開球，考伯森蹲捕。考伯森出身於棒球世家，祖父里昂曾是紅襪外野手，里昂在1989年去世。

勇士當天上午才通知考伯森他被DFA的消息，當然也取消了他們父子檔的開球儀式，改由外野手哈里斯（Michael Harris）的父親來開球。考伯森與他的父親關係良好，平時可以看見他在IG談論查爾斯：「每天都對你充滿感謝，你是超人！」

球迷理解勇士球團做出的決定，他們的金手套捕手墨菲（Sean Murphy）大腿受傷，二號捕手達諾（Travis d'Arnaud）代班，另外緊急從3A叫回捕手川普（Chadwick Tromp）。為了給川普騰出空間，勇士決定放棄考伯森。上季考伯森在遊騎兵出賽68場，打擊率0.252，勇士今年以小聯盟合約簽下他，5月升至大聯盟，但總教練沒給他出賽機會。

勇士當天以14比6在主場戰勝洛磯，賽前獲得和老爸開球機會的哈里斯大顯神威，繳出單場「5支5」包含1發3分全壘打的超猛表現。儘管考伯森的事情有些遺憾，但捕手受傷是一刻也不能等的，達諾此戰立即被派上先發，貢獻1支安打。