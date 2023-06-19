NBA今年總冠軍賽結束，但是格鬥明星麥葛雷格（Conor McGregor）的醜聞才正要燒起來，此事就發生在總冠軍賽G4，邁阿密熱火的主場卡西亞中心。一位女子指控麥葛雷格將她帶到男廁所性侵，而且熱火球團保全和場館人員還幫著麥葛雷格把她的朋友擋在門外。

廁所裡沒有監視器，不過美媒TMZ取得廁所外的影像，女子所言有部分不是事實。麥葛雷格找她說話之後，牽著她的手進入男廁所，保全只是在前面開道，但沒有阻擋她的朋友，只是她的朋友們停在門外沒有跟進去。

「性侵案」發生後約30分鐘，該位女子還拿著手機與麥葛雷格自拍，麥葛雷格有說有笑，兩人也還在熱火的體育館裡。女子的律師指稱在事後「兩人的互動看起來非常尷尬」，不過TMZ公布的影片給女子臉部模糊處理，大家看不到她的表情。

麥葛雷格的陣營在上周五發表聲明，指稱那名女子索討金錢失敗，因此訴諸媒體來施壓，麥葛雷格願意配合調查來證明清白。事發之後他們就告訴TMZ說：「這只是勒索而已。」雖然到處惹事生非，麥葛雷格還是很受歡迎，TMZ拍到他在進出飯店時都被粉絲堵著要簽名，他也很熱情的一一回應，他是史上收入最高的綜合格鬥選手，生涯賺進超過6億美元（新台幣185億）。

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