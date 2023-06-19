2024總統大選最新民調，《TVBS民調中心》18日公布的最新調查結果顯示，柯文哲支持度為33%，由老三升至龍頭，賴清德支持度30%排在第二，侯友宜支持度則為23%，另有14%受訪者未表示意見。對此，旅美教授林環牆19日就在臉書上表示，「離總統大選還有7個月，這個目前形成中的新政治版塊結構會再生變嗎？不是絕對不可能，但看起來是不容易」，引發討論。

林環牆19日在臉書上PO出一篇「裂解中的台灣政治版塊：TVBS6月民調傳遞的關鍵訊息」的文章表示，「看起來已形成兩大新的版塊，白塊VS綠塊，與一塊萎縮中的藍塊」，林環牆更接著說，「白塊的組成主要是年輕、高學歷族群；綠塊的組成主要是老年、低學歷族群；藍塊的組成主要是老年、深藍族群」。

林環牆指出，「柯文哲領導的白塊台灣民眾黨（TPP）已成為一股新興的政治勢力，看起來是有可能取代已沉淪腐敗的綠塊民進黨。另方面，藍塊國民黨卻掙脫不開『中國枷鎖』，正在進行自我裂解；有可能繼續弱化，而變成微不足道」，最後林環牆也說，「離總統大選還有7個月，這個目前形成中的新政治版塊結構會再生變嗎？不是絕對不可能，但看起來是不容易，世事詭譎多變，在裂解中的台灣政治版塊裡，蔡英文帶頭沉淪的確扮演不小的催化角色」。