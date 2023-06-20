2023台北羽球公開賽(Yonex Taipei Open 2023) 6/20(二)至6/25(日)在台北市立大學天母體育館舉行，我國男子、女子世界排名最高的周天成及戴資穎將率領國內眾多新生代好手參賽捍衛主場，台灣運彩也開盤支持，希望大家會喜歡。

台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉談運彩眉角。（林勝發攝）

「台北羽球公開賽」前身為創辦於1980年1月11日的「台北國際羽球邀請賽」，1995年起由邀請賽改為公開賽，2018年比賽規模大為提升，同時也被列為世界羽聯第二等級(Grade 2)第五級別(Level 5)的賽事迄今，我國前世界球后戴資穎曾在2012、2016、2018及2022年「台北羽球公開賽」拿下4次冠軍，世界排名曾高居第二的周天成也在2016、2017、2019及2022年拿下4次冠軍，繼上屆2位台灣之光雙雙奪冠後，本屆再次聯手出擊捍衛主場，中華電信MOD(會外賽起)、Hami Video(會外賽起)、達克運動(會外賽起)、奇摩運動(會內賽起)與民視(八強賽起)都有提供轉播服務。

隨著台灣之光在國際羽壇發光發熱，國內喜愛羽球的民眾大幅提升，本次公開賽台灣運彩也開盤支持，提供讓分、不讓分、單局不讓分、大小及正確比數等玩法，希望可以讓更多國人一起來「買運彩 看比賽 更精彩」、「買運彩 助體育 增光彩」為參賽的選手們加油。