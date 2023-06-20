千金難買好鄰居！每搬到一個新的社區，左鄰右舍就像是在買彩券，幸運的話可以遇到體貼的人，但並非人人如此。國外有民眾抱怨，家中游泳池未經同意，被鄰居闖入使用，甚至對方孩子還在裡面尿尿，令他難以接受。

原PO在《Reddit》討論區透露，他爸爸很會投資股票，因為股票大漲讓經濟變好，一家人搬到高級社區，住在一個有游泳池的房子裡，旁邊住了一個有3個孩子的家庭。在他們將游泳池注滿水後，打算使用的時候，卻震驚發現其他人在使用，當下立刻告訴爸媽。

鄰居未經同意使用游泳池，還理直氣壯。（示意圖／翻攝自pixabay）

爸爸上前詢問：「可以告訴我，是誰允許你使用游泳池的嗎？」鄰居解釋，他們是房東的好友，「他同意不在時，我們可以使用」，對此爸爸澄清，他擁有這棟房子，同時拿出鑰匙，沒想到對方回應：「我們到這的時候你們還沒使用，所以現在必須等一下」。

爸爸更發現，明明門是上鎖的，而且也沒有後門，推測鄰居是爬柵欄進來的，屬於非法入侵，「我可以報警逮捕你，所以在事情變嚴重前，建議你離開」，結果對方不以為意，反嗆：「你沒有證據」，爸爸則指著監視器，表明過程都已經錄下來，但鄰居仍繼續求情，希望讓他的孩子們游泳，不願意去社區游泳池，「那裡人太多了」。

最後，爸爸忍無可忍，再次警告要報警，鄰居才乖乖離開。原PO指出，他們不得不清潔游泳池，因為孩子們沾滿汙垢的腳踩進池裡，其中一人還在游泳池內尿尿，剛好被監視鏡頭拍到，讓他們難以置信。

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