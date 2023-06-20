新北市幼兒園餵藥案延燒多日，隨著台北榮總進行質譜儀檢測結果皆為陰性後，事件逐漸明朗。媒體人張禹宣列舉5跡象，斷言民進黨在餵藥案上攻防要翻車了。

張禹宣昨（19）日在臉書以「慢動作，該翻的車還是得翻」為題撰文，並舉5跡象分析。首先，針對民進黨民代控家長4月就已通報1999一事，已證實純屬烏龍一場，源自於斷章取義國民黨議員劉美芳的說法及民進黨議員李宇翔腦補，現已沒半個民進黨人士敢開口談此事。

再來、最為準確的質譜儀檢驗結果為陰性，打臉先前質疑背景值的反科學操作，民進黨只剩最後一道關卡「毛髮」，但再怎麼拖延出爐時間，也只是翻車前的「慢動作」；第3點，張禹宣表示，檢調5月15日便介入調查，若真的藥物短缺或找到實質證據，早在2周內就會立即將人羈押，但至今卻沒半點聲響，若查無實證就是純屬政治操作拖延。

第4點，張禹宣指出，衛福部自作聰明主張全台篩檢，屆時若綠營縣市同樣檢驗出背景值，恐造成全台大炸鍋，最後在證實新北市是烏龍一場後，才改口是「誤植」，差點造成綠營提前翻車；最後，連高雄都找出巴比妥，且是醫師「用藥」，這波火若蔓延全台，無人能倖免。

張禹宣強調，民進黨在餵藥案上攻防，大概就處於車子正在空中以慢動作翻滾的狀態，即便再怎麼慢動作拖延，摔下來只是時間問題。