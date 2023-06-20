新竹縣一輛休旅車日前被目擊在路口左轉時迎擊待轉區的機車女騎士，女騎士被車頭撞倒，拖行近1公尺，所幸當下能直接起身、無大礙。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

新竹縣一輛休旅車日前被目擊在路口左轉時迎擊待轉區的機車女騎士，女騎士被車頭撞倒，拖行近1公尺，所幸當下能直接起身、無大礙，後方駕駛PO出影片批「待轉區變成了待撞區，是A柱死角還是駕駛人無腦」，其他網友留言「部份台灣人的A柱比廟門口的龍柱還粗」、「強烈要求汽車兩段式左轉」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」曝光畫面，一輛香檳金色的休旅車在行經新竹縣竹東鎮竹林大橋準備左轉時，突然直直網左前方在待轉區的騎士撞去，騎士直接被對方車頭撞倒，拖行了數尺後跌倒起身，駕駛也趕緊在路中停車、下車察看，影片標題稱「待撞區最佳示例」。

新竹縣一輛休旅車日前被目擊在路口左轉時迎擊待轉區的機車女騎士，女騎士被車頭撞倒，拖行近1公尺，所幸當下能直接起身、無大礙。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

後方駕駛的行車紀錄器拍下驚險一幕，PO出影片稱「二輪待轉區變成了待撞區，是A柱死角還是駕駛人無腦」；其他網友留言「台灣的A柱真的太粗了」、「A柱表示：新竹三寶多，這次我終於不用扛肇責了」、「部份台灣人的A柱比廟門口的龍柱還粗」、「汽車廠商應該要把擋風玻璃設計再寬一點的，兩米寬的A柱要人家怎麼看得到路？」

也有網友笑說「看四輪駕駛走下車的那種特有的步伐，我就一點都不意外會發生這種事了」、「強烈要求政府實施汽車兩段式左轉」、「常看到地上明明有線，但轉彎切到快撞到機車。這種馬路殺手才恐怖吧」、「待轉區要改成合理碰撞區免責區」、「這台車駕駛適合當職業駕駛 一樣水平」。