成功的背後都需要付出極大的努力，才有機會嘗到甜美果實，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享肯努力且易收獲成功的前5名生肖，依序是生肖牛、雞、虎、蛇、猴，這5生肖的人勤奮踏實非常有上進心，即使遇到困難也不輕易放棄，所以多半容易得到好結果。

▍第5名：生肖猴

生肖猴學習能力強且非常聰明，對新鮮事物抱有強大的好奇心，因此在工作中能如魚得水，即使換了新環境也能快速適應。而且生肖猴很有上進心，面對挑戰完全不服輸，會努力戰勝一切證明自己，只要他們肯努力又能把握機會，必能獲得成功。

▍第4名：生肖蛇

生肖蛇天生聰明伶俐且直覺極強，他們也是12生肖中最頑強的，就如蛇蛻皮後獲得新生般，就算遇到再艱難的困境，也能靠意志力重新站起來，而且他們觀察力極強，總是把目光放長遠，能注意到別人無法察覺的事物，並提前為未來努力，是屬於越挫越勇丶越爬越高的生肖。

▍第3名：生肖虎

生肖虎天生充滿雄心壯志，不怕迎接挑戰，對於新目標，他們永遠充滿行動力且絕不逃避，即使身邊人不看好，生肖虎也能堅持理想，最終往往證明他們是正確的。也因為老虎象徵著權力，因此他們只要大膽去做想要做的事情都能獲得成功，成為領導人物。

▍第2名：生肖雞

生肖雞非常精明，容易看出問題的盲點，還能提供解決辦法，並把觀點灌輸給每個人，贏得大家的信任。生肖雞做事總是勤奮努力，即使到最後關頭也不輕言放棄，因為個性較好強，會逼自己做到完美，因此絕對是越努力，越能成功的生肖。

▍第1名：生肖牛

生肖牛性格沉著穩重且很有責任心，他們習慣按部就班做事情，容易得到身邊同事丶老闆的信賴，即使遇到困難，也能靠自己奮鬥獲取成功。對於生肖牛來說，光說不做是最讓他們看不起的，肯努力丶講信用才是他們的生存守則，因此多半能在中年收穫甜美的果實。