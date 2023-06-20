國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨至台大演講，拋出在確保核安條件下，核二、核三延役可解決短期能源，行政院副院長鄭文燦今受訪批，「新北市過去卡核廢料，現在說要延役是矛盾的。」新北市府回擊，矛盾的根本是行政院自己，問題出在台電不送件就是不送件，試問沒人送件，怎麼收件？又怎麼有卷可審？請中央不要再當「政治卡關」黑手、做賊的人喊捉賊。

新北市政府表示，全民皆知核廢料處理屬於中央權責，口口聲聲承諾不會把新北當成永久貯存場，卻歷經兩任行政院長，沒人說得清楚存放年限究竟多久？到底是什麼樣的中央政府，對於人民、對地方的聲音完全不理不睬、成天甩鍋？

新北市府表示，煩請中央政府高官批評地方市府之前，先清楚狀況，台電在2013年底提報室外乾貯設施水土保持計畫第2次變更設計時，一切以安全為重，新北市政府主動委請土木技師工會邀請專家學者協助審查，根據專家建議台電提出改善。2014至2018年間市府多次主動協助輔導改善，但台電竟皆一字未改，顯然未重視高階核廢料貯存安全之改善，反稱市府卡關，實在不可理喻！

新北市府再次呼籲中央不要再甩鍋地方！請行政院不要打政治高空，趕快積極要求台電盡到最基本責任送件吧！期盼執政黨停止以政治凌駕專業的行為，就事論事、回歸理性執政！