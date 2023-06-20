出生在名人或富豪家庭，能擁有衣食無缺的生活，但背後也有諸多不便和困擾，特斯拉執行長、世界首富馬斯克的妹妹托斯卡（Tosca Musk）透露，她因為哥哥的關係，在租借場地時被坐地大漲價，租金一口飆漲5倍之多。

托斯卡目前擔任影音串流平台老闆兼製片人，她日前接受《每日郵報》採訪時說，因為馬斯克這個姓氏，害她在租借外景場地時被多收錢。

托斯卡無奈表示，自己當時要替劇組租借拍攝場地，原定價一天5000美元（約新台幣15.6萬元），沒想到對方聽到她的名字後，隨即調漲價格，一天租金喊出2.5萬美元（約新台幣77.8萬元）。

托絲卡在訪問中說，所有人聽到她的姓氏，都直接認定她身為世界首富的哥哥（馬斯克），會幫忙支付所有費用，但事實上並沒有這種事情。

48歲的托斯卡是馬斯克的妹妹，家裡最小的孩子。51歲的馬斯克是老大，他目前財富達到2330億美元（約7.25兆台幣），二哥是50歲的餐館老闆金巴爾（Kimbal Musk）。