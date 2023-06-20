海峽論壇分論壇之一的「兩岸新媒體創享論壇」近日在福建廈門舉行，會上安排兩岸版本《清明上河圖》的合展，也是今日頭條「雙清匯流」的一部分。此外，兩岸從事新媒體的工作者也出席論壇，分享經驗。

據今日頭條台灣官方帳號報導，得意典藏董事長李翰瑩於會上表示，她33歲開始投入故宮的數位出版與典藏。此次，她協助促成了收藏於台北故宮的清院版本《清明上河圖》（高仿影印件）以及北京故宮收藏的北宋張擇端版本《清明上河圖》（原寸複製版）合體。

李翰瑩介紹，在清院版《清明上河圖》可以看到「福」字，福是華人的象徵，看到福字，就知道是到家了。她認為，如果原作者張擇端先生看到兩部作品合體會非常開心。

《清明上河圖》是中國古代十大名畫之一，北宋張擇端的版本以傳統中國畫技法詳實描繪北宋都城汴京風華，是中國古代風俗畫的巔峰，海內外聲名卓著；清院本則由雍正親自策劃，5位宮廷畫家合力，至乾隆年間完成，脫胎宋版，又糅合西洋畫法，描繪明清城市的勃勃生機。

海協會副會長馬曉光在致辭中表示，海峽論壇有民間性、廣泛性，是兩岸交流的重要平台。網路、數位科技，改變人們的交往方式和生活方式，為傳承中華文化插上了翅膀。受益於大陸新媒體產業的發展，兩岸民眾可以更便捷地看到彼此的生活。

國台辦前新聞發言人、中國傳媒大學媒介與公共事務研究院副院長安峰山表示，網路為傳統文化的傳承和發展，帶來了無限的契機和可能。

《中國時報》董事長兼發行人王丰表示，人生與歌曲、影像不可分割。歌曲可以促進國家的興盛與富強。文化、影音、歌曲是兩岸重要的紐帶。

來自台灣、2020年到大陸發展的武打演員陳竹音表示，眼見大陸平台流量經濟的強大，這兩年她在大陸平台開設帳號，積累50萬粉絲。她也表示，自己希望成為影視工作者，而不只是展示「背影」的武打演員。