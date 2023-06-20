台北市職業籃球員職業工會理事長楊敬敏近日因出軌女球迷宣布離開球場，也辭去北市職籃球員工會理事長職位，工會20日完成今年度的會員大會，會中也針對理事長職務完成補選，由曾文鼎接任理事長。

以下為台北市職業籃球員職業工會新聞稿全文：

本會楊敬敏理事長因個人因素，於 6 月 18 日以書面向工會辦公室提出辭呈。

依工會法施行細則第十九條第一項、第二十條第一項及本會章程，所遺理事缺額由陳冠全遞補；理事長一職經理事會推選，由曾文鼎理事接任，任期至 114 年 2 月 26 日。

前述人事變更業於 6 月 20 日第一屆第二次會員大會中列入報告事項，後續將函報主管機關完成行政程序。

感謝所有球迷的關心以及會員的支持，職籃工會將在曾文鼎理事長帶領下，繼續秉持協助國內各職業籃球聯賽球員立場，提供球員勞資問題以及權益保障諮詢，並期待透過與各聯盟、球團及籃球協會的協約簽訂，讓台灣籃球環境更為健全並制度化。