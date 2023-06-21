刑事局21日派員至泰國將黃嫌押解回台。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

涉嫌吸金潛逃海外的康友KY前董事長黃文烈，日前在泰國落網，刑事局今派員到泰國將黃嫌押解返台，搭乘CI-834航班，預計15時40分抵達桃園機場。

台北地檢署偵辦前生技股王康友-KY掏空案，去年依違反證券交易法等罪起訴印尼籍的中國房產大亨王命亮、前康友董事長黃文烈等29人，全案正由法院審理中。其中潛逃新加坡被發布通緝的黃文烈，24日下午搭機過境泰國時落網。

據了解，黃文烈搭機從新加坡飛往英國，24日下午從英國搭機至泰國時，遭泰方留置調查。

至於黃文烈妻子陳淑慧、兒子黃子晏2人目前仍被通緝，時效至2057年。另黃文烈女兒黃子庭2020年12月來台轉機被逮，她被控涉嫌提供新加坡大華銀行帳戶幫父親黃文烈洗錢1.2億元，被依洗錢罪起訴；目前法院審理中。

檢調在2020年8月間發動搜索時，發現黃文烈夫妻早已逃往新加坡，且黃文烈兒子黃子晏、女兒黃子庭都有新加坡國籍，黃家4人曾一起申請馬爾他共和國護照，但未准核准。

北檢調查，王命亮、黃文烈以類似老鼠會的「龐氏騙局」手法，引誘大批投資人投資，自2014年至2020年止，在台灣資本市場共詐得台幣201億6742萬多元，但因康友案重要涉案人均逃亡海外，僅查扣犯罪所得121萬美金及台幣1800萬多元。

刑事局國際科長李泱輯拜訪泰國高檢署。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局與泰國警方交接人犯、證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）