此次聯貸案由彰銀擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，並在臺銀、合庫、一銀、華銀、兆豐銀、安泰銀及土銀等金融機構踴躍參與下，超額認購比率達164％，最終以75億元結案，顯見銀行團對光洋科近年聚焦本業及降低負債等營運績效，給予高度肯定與支持。

成立已45年的光洋科長年深耕貴稀金屬回收及精煉領域，持續推動貴稀金屬循環經濟，並積極拓展薄膜濺鍍靶材等應用材料之業務，並聚焦前端半導體、雲端儲存媒體及顯示器三大應用領域，擁有貴稀金屬材料自主設計及開發能力，並提供客戶具競爭力的原材料。

黃啟峰表示，公司近年積極進行雙軸轉型，因此更聚焦本業及降低負債比，此次超額認購比率達164％，顯見銀行團對光洋科的肯定與支持。未來將有效運用此筆資金，並積極配合聯合國2050目標，循環經濟部分著墨更深、並提供相對應的綠色產品。

此次聯貸案亦加入連結ESG指標的利率調整機制。光洋科表示，將就節約能源、增加廢棄物資源回收比例、採購綠色產品、減少溫室氣體排放量及提升公司治理評鑑進行努力，並與彰銀持續精進公司效能，達成永續願景。

光洋科目前為國內貴稀金屬回收及半導體靶材領域領導廠商，更在磁碟用薄膜靶材製造排名稱冠全球。公司表示，未來將持續精進廢料精煉技術，提供客戶較低碳排並符合全球經濟永續發展目標的解決方案。