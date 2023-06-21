日本京都市知名景點南禪寺，6月發生遊客遭不明男子假意幫忙拍照再索討「拍照費」的案例，寺方表示不允許這樣的行為，呼籲民眾多加留意。

日本放送協會（NHK）報導，位於京都市左京區的南禪寺是當地知名景點，寺內有以紅磚砌成的水道橋及日本重要文化財的「三門」等設施，一直以來吸引不少觀光客前往參觀。

寺方表示，今年6月接獲2件通報指出，有不明男子假意對遊客說「我幫你拍照」等話，然後在拍完照後要求支付500日圓到1000日圓的「拍照費」。

有案例是不明男子使用遊客的智慧型手機拍照，也有案例是不明男子用自己帶的相機幫忙拍照；受害遊客在支付費用後透過電話或書面方式通報寺方此事。

寺方已透過社群網站及官網表示不允許這樣的行為，並在南禪寺內張貼注意告示，呼籲來訪民眾多加留意。

關西電視台報導，到南禪寺參訪的民眾說：「原以為對方是好意替我們拍照，沒想到竟然要錢，真的讓人無法再相信他人，（聽說國外有這樣的事）沒想到在日本也有。」

另一位參訪民眾說：「有點可怕，如果知道要錢就不會拜託對方拍照了。」