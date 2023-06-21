由於美國和歐洲的立法單位，要求各行業減少對中國大陸關鍵礦產的依賴，這使得包括特斯拉(Tesla)和賓士公司(Mercedes,)等汽車製造商遇到石墨短缺的麻煩。因為電動汽車 (EV)的鋰電池需要大量的石墨，比鋰礦的需求量還多。

路透社報導，相比於鋰以及鈷，石墨不算是稀有材料，但是它的用量很大，每輛電動汽車的電池組中，平均需要 50~100 公斤的石墨作，為電池的負極，這是鋰用量的兩倍。據估計，隨著電動車需求量的增加，今年國際上所開採的天然石墨，有一半會用在電動車與電池的生產上。

原本中國大陸是主要的石墨供應來源，但歐盟已提出立法，到 2030 年，任何關鍵原材料對任何一個國家的依賴程度必須降低至 65%。這意哮著西方主要汽車製造商需要尋找替代石墨。然而這些新的礦點需要時間才能有效開採。澳洲電池生產商塔爾加公司(Talga Group Ltd)董事長湯普森 (Mark Thompson) 表示：「電動車製造商這幾年會陷入困境，因為沒有足夠的石墨。」

預測顯示，未來幾年石墨短缺情況預計將加劇，到 2030 年全球供應缺口預計將達到 77.7萬噸。

基準礦業情報(Benchmark Mineral Intelligence ,BMI) 在一份報告中表示，到 2030 年，石墨需要120億美元的投資，到 2035 年建立97座新礦點，才能滿足需求。

賓士公司表示，它正在尋找多元化的原材料來源，包括石墨，並且「已經與多家供應商進行了一段時間的洽談」。

特斯拉與莫三比克的礦山達成協議，瑞典的電池開發商NextSource 正在模里西斯建設一家加工廠，而 Talga 計劃在瑞典成立合成石墨工廠。

相對的，中國大陸目前生產了全球61%的天然石墨，和98%的電池極最終加工材料。

BMI 高級分析師米勒 (George Miller) 表示：「中國大陸在石墨領域佔據著先天優勢的主導地位，我們預計他們將在未來幾年也會保持優勢。」

BMI還表示，大陸在「無塗層球化純化石墨」的生產量遙遙領先國際，去年是全球唯一供貨商，即使其他國家找了新的石墨來源並且投產，預做到 2032 年，大陸仍然掌握79%的產量。

雖然先前提到合成石墨的可能性，但是天然石墨製作的電池往往更便宜，並且有利於電池容量和功率輸出，使汽車在充電前可以行駛更遠的距離。

合成石墨可以摻半導體，也就是矽，這樣合成石墨的性能可以表現的比天然石墨來的好，但是目前矽的最大添加量約為 10%，如果再增加，反而會降低電池性能，所以天然石墨仍然不可替代。