端午節連假首日國道湧現車潮，上午多路段壅塞。高公局預估，下午國道壅塞路段包含國1南向楊梅到新竹等5路段，提醒用路人留意。

根據國道即時路況顯示，中午12時國道仍有多路段壅塞不好走，包含國1五股轉接道到環北、湖口服務區到湖口、王田到員林；國3烏日到霧峰、中興系統到南投、善化到官田系統等。

交通部高速公路局發布新聞稿表示，截至上午11時，國道全線交通量為44.1百萬車公里，上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口到新竹、彰化、國1北向圓山到東湖、國1高架北向五股到堤頂、國3南向快官到霧峰，以及國3北向木柵休息站到南港系統、國5南向南港系統到頭城、國10東向仁武到燕巢系統，其餘路段行車正常。

高公局預估，下午重點壅塞路段將出現在國1南向楊梅到新竹、彰化系統到埔鹽系統、北向圓山到大華系統、國3南向土城到關西、國5南向南港系統到頭城路段。

高公局建議用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段，也建議國5南向用路人儘量於下午5時後出發。（編輯：唐聲揚）1120622