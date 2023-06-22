運氣加上實力，土地銀行與球隊21歲羽球男子選手蘇力揚，終於首度勇闖台北羽球公開賽男單8強。

之前在2018、2019及2022的3屆台北羽球公開賽，蘇力揚都止步會外賽首輪，今年直接從會內賽出擊，首輪23比21、21比15擊敗從會外賽打進來的同胞廖倬甫，21日第2輪再以21比16、21比17擊退遞補參賽的印度36歲老將卡夏普（PARUPALLI Kashyap），生涯首闖台北賽男單8強。

賽後靦腆笑著說：「之前台北賽都是會外賽一輪遊，賽前沒想到這次可以打進8強，除了自己這場發揮不錯，幸運的是籤運也不錯，頭號種子奈良岡功大賽前退賽，不然我第2輪應該是他而不是這位印度選手，就努力把握機會，將賽前準備的內容打出來。」

對於台北賽第2輪比賽內容，蘇力揚表示，之前就有看過卡夏普的比賽，是經驗豐富的前世界前10選手，自己就是最好準備爭取每顆球，也從對手身上學習一些經驗。

蘇力揚也提到，去年上半年排名較低，幾場比賽不是止於會外賽就是會內第2輪出局，第2次全國排名賽首度拿下男單冠軍，給自己增添不少信心，去年下半年在蒙古、澳洲兩站國際挑戰賽，以及今年蘇洛維尼亞國際挑戰賽也都打進到決賽，希望增加更多經驗，表現不要大起大落，朝更高的排名去努力。