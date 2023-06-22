你曾有過運動衫洗完還是有味道的經驗嗎？專家表示，這類標榜速乾、排汗的運動服通常使用聚酯纖維等材質，這類料子容易吸收汗液分子，因此更容易卡汗臭味，建議民眾不要將穿過的運動服丟進洗衣籃，可以先翻面風乾，清洗之前先浸泡在醋水30分鐘，或是用熱水清洗，較容易洗掉汗臭味。
英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，紐約乾洗業者「Jeeves New York」近期拍攝TikTok短影片，說明為何運動衫洗完還容易留臭味。
影片指出，聚酯纖維（Polyester）、彈性纖維（spandex）、尼龍（nylon）等料子因為具有防潮、速乾、輕、耐用、便宜等特點，而被廣泛使用在運動衣上，不過這類料子上的切口容易吸收汗液分子，因此容易導致體味殘留，這種料子具有疏水性（Hydrophobic），也代表較易吸附油脂。
加拿大亞伯達大學（University of Alberta）織物專家阿卜杜勒-巴里（Mukhtar Abdul-Bari）表示，比起棉料等其他料子，臭味化合物更容易吸附在聚酯纖維上，而且更不容易完全洗掉。
他說團隊的研究發現，聚酯纖維較不容易釋出汗味化合物，更容易吸收皮膚上的油脂，反覆穿著這類料子，會讓更多化合物吸附在纖維上，時間一久也就積累出一種臭味。
■究竟如何洗掉運動衫上的汗臭味？
美國清掃服務公司「The Cleaning Authority」首席營運長絲塔普芙（Leanne Stapf）過去受訪時表示，建議民眾不要將穿過的運動衫丟進洗衣籃裡，清洗之前可以先將衣服翻面風乾，因為細菌及皮膚油脂主要卡在衣物內裡，翻面有助於消除臭味。
她不建議將運動衫丟進洗衣籃裡，主因在於細菌喜好陰暗環境，埋在衣物堆裡的熱氣也會放大細菌的氣味。
另外報導指出，洗滌之前將運動衫浸泡在醋水裡也有助於除臭，清潔顧問公司「Clean My Space」建議，醋和水的比例可為1比5。
此外，用熱水洗滌也有助於消除汗臭味。
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