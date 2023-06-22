你曾有過運動衫洗完還是有味道的經驗嗎？專家表示，這類標榜速乾、排汗的運動服通常使用聚酯纖維等材質，這類料子容易吸收汗液分子，因此更容易卡汗臭味，建議民眾不要將穿過的運動服丟進洗衣籃，可以先翻面風乾，清洗之前先浸泡在醋水30分鐘，或是用熱水清洗，較容易洗掉汗臭味。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，紐約乾洗業者「Jeeves New York」近期拍攝TikTok短影片，說明為何運動衫洗完還容易留臭味。

影片指出，聚酯纖維（Polyester）、彈性纖維（spandex）、尼龍（nylon）等料子因為具有防潮、速乾、輕、耐用、便宜等特點，而被廣泛使用在運動衣上，不過這類料子上的切口容易吸收汗液分子，因此容易導致體味殘留，這種料子具有疏水性（Hydrophobic），也代表較易吸附油脂。

#stem #stinkyclothes #smellygymclothes #whatcausesclothestosmell ♬ original sound - clean freakz @jeeves_ny Your gym clothes smell because synthetic fabrics like polyester and nylon are lipophilic, which means they are naturally attractive to oil. Because of this synthetic fibers hold onto body oils which promote stinky bacteria growth which can lead to malodor. It’s important to ensure your gym clothes are washed thoroughly when this happens. Adding some stain stripping products like vinegar or downy rinse can be really beneficial here too! Always make sure you’re using a high quality detergent too ;) Synthetic fabrics are also hydrophobic, meaning they dislike water, which is why they wick or remove water so quickly. Because of this you should air dry these clothes because they dry so quickly! #science

加拿大亞伯達大學（University of Alberta）織物專家阿卜杜勒-巴里（Mukhtar Abdul-Bari）表示，比起棉料等其他料子，臭味化合物更容易吸附在聚酯纖維上，而且更不容易完全洗掉。

他說團隊的研究發現，聚酯纖維較不容易釋出汗味化合物，更容易吸收皮膚上的油脂，反覆穿著這類料子，會讓更多化合物吸附在纖維上，時間一久也就積累出一種臭味。

■究竟如何洗掉運動衫上的汗臭味？

美國清掃服務公司「The Cleaning Authority」首席營運長絲塔普芙（Leanne Stapf）過去受訪時表示，建議民眾不要將穿過的運動衫丟進洗衣籃裡，清洗之前可以先將衣服翻面風乾，因為細菌及皮膚油脂主要卡在衣物內裡，翻面有助於消除臭味。

她不建議將運動衫丟進洗衣籃裡，主因在於細菌喜好陰暗環境，埋在衣物堆裡的熱氣也會放大細菌的氣味。

另外報導指出，洗滌之前將運動衫浸泡在醋水裡也有助於除臭，清潔顧問公司「Clean My Space」建議，醋和水的比例可為1比5。

此外，用熱水洗滌也有助於消除汗臭味。