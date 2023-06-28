飲食與運動有助於控制糖尿病。一項新研究發現，人在下午運動更助於降低血糖濃度，可減少糖尿病，及其他心血管疾病等疾病的風險，也使患者有較高機會可以停止或減少使用糖尿病藥物。

根據《印度斯坦時報》(Hindustan Times)報導，美國麻省總醫院布萊根婦女醫院 和喬斯林糖尿病中心的研究人員合作的一項新研究使用 Look AHEAD（糖尿病健康行動）的數據，受試者超過2400人，研究人員想了解第2型糖尿病、過重與肥胖者，在何種時段運動對其控制血糖的效果最好。

在研究過程中，參與者佩戴腰部加速度記錄裝置來測量身體的活動程度。研究團隊審查第1年的數據時，發現在下午進行中度至劇烈運動者的血糖水平降低幅度最大。

若比較第4年的數據，下午組的血糖水平保持下降。此外，下午組停止服用降糖/糖尿病藥物的機會也最高。

此研究團隊表示，運動已被證實有助於控制血糖、預防與改善糖尿，而此研究顯示，運動的時機也可能扮演重要的角色。這次研究結果顯示，患有第2型糖尿病者在下午運動時，血糖控制的改善最大。